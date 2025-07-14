Росію позбавлять третини надходжень. Як Європа вдарить по бюджету агресора і хто виступає проти

Євродипломати майже узгодили 18-й санкційний пакет

Через тиждень європейська влада у Брюсселі піде на літні канікули, тож напередодні цього було проведено зустріч Ради міністрів закордонних справ (FAC) під головуванням Каї Каллас. На порядку денному стояло питання: як зламати опір словацького прем’єра Роберта Фіцо запровадженню 18-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомила кореспондентки "Телеграфу" в Брюсселі Ольга Кирилова. Вона розповіла, що зараз йде робота над тим, щоб відмовити Словаччину від блокування вже погоджених жорстких заходів, націлених на енергетичний і банківський сектори російської економіки.

Більше про це читайте у публікації: "Поки Європа йде на "канікули", чого чекати Україні? Інсайди з Брюсселю, позитивні і негативні".

Як стало відомо, ЄС пропонує заборонити всі транзакції, пов’язані з "Північним потоком-1" та "Північним потоком-2", тобто жоден європейський оператор не зможе прямо або опосередковано здійснювати будь-які операції щодо цих газогонів.

Також мова про зниження цінової стелі на нафту — з 60 до 45 доларів [чи хоча б до 47,6 дол.] за барель. Нафта все ще забезпечує третину надходжень до бюджету Росії, тому в Брюсселі серйозно налаштовані перекрити цей канал фінансування. Новий пакет націлюється і на додаткові 77 танкерів зі "тіньового флоту" Росії, які та використовує для обходу санкцій.

При цьому, аби відповісти на занепокоєння таких морських держав, як Греція, Кіпр і Мальта, які побоюються потенційних втрат для судноплавства в разі обмеження ціни на нафту, Єврокомісія готова піти на так звану "плаваючу" цінову стелю. Передбачається, що обмеження вартості російської нафти коригуватиметься залежно від змін світової ціни на неї.

Заплановане й обмеження експорту до РФ товарів подвійного призначення та технологій, які використовуються для виробництва дронів, ракет та іншої зброї.

Однак Фіцо зриває погодження нових санкцій. В обмін на зміну позиції Братислава хоче досягти політичної угоди з ЄС: отримати гарантії захисту від наслідків запланованого припинення імпорту російського газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, який вплив може мати глобальне ембарго на нафту з Росії.