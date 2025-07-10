Трамп поддерживает санкции против России, но есть нюанс: чего требует президент США

Трамп поддерживает санкционный законопроект против России, но до сих пор нет согласия о безусловных полномочиях президента

Президент США Дональд Трамп согласен подписать законопроект о "санкциях Грэма" против России, который вводит масштабные пошлины против покупателей российских энергоресурсов и уже несколько месяцев ждет своего времени в Конгрессе. Однако Трамп требует внести в документ изменения, которые дадут ему право контролировать наложение санкций.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники. Один из чиновников администрации Трампа подтвердил, что законопроект, разработанный сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, нашел одобрение в Белом доме. Но есть нюанс.

По данным издания, действующая редакция законопроекта Грэма позволяет президенту США отменять 500% тарифы на товары тех стран, которые покупают нефть и другие энергоресурсы в России. Но срок отмены ограничен – всего 180 дней, а главное – он однократный. Грэм заявлял, что готов пересмотреть законопроект и разрешить повторную отмену при условии надзора со стороны Конгресса. Белый дом это не устраивает – там хотят закрепления полномочий президента и отсутствия у Конгресса возможности запретить Трампу отменять санкции по своему усмотрению.

"Нынешняя версия подвергает внешнеполитические решения президента микроуправлению со стороны Конгресса через общую резолюцию о неодобрении. Для нас это неприемлемый вариант. Администрация не будет подвергаться микроуправлению со стороны Конгресса по внешней политике президента", — сказал источник.

Впрочем, Трамп, отмечает издание, довольно разочарован российским правителем Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует его готовность сотрудничать с Конгрессом касательно санкций.

"Трамп использовал репутацию человека, способного договориться о чем угодно и где угодно. Но Путин сделал так, что президент стал выглядеть дураком", – сказал изданию один из республиканцев, приближенный к Белому дому.

Еще два источника подтвердили, что Трамп поддерживает санкционный законопроект против России, но до сих пор нет согласия по безусловным полномочиям президента. До сих пор Конгресс "прогибался" под президента, поскольку его контролирует партия Трампа. Поэтому в Белом доме ожидают, что конгрессмены пересмотрят документ, даже если это будет означать отказ от дальнейшего администрирования его положений.

Проблема состоит в том, что некоторые из чиновников администрации подтвердили, что хотят оставить "открытую дверь" для потенциального прорыва в переговорах с Путиным – следовательно, они все еще бредят возможностью договориться с Кремлем. С другой стороны, большинство республиканцев поддерживают документ, но не хотят его принимать, пока не будет поддержки со стороны Трампа.

"Желание продвинуть его реально, но риск состоит в том, что мы продвинем законопроект, а президент решит, что он ему не нужен", – признался изданию один из собеседников-республиканцев.

Как сообщалось, все чаще президент США Дональд Трамп выражает недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и продвижением к миру в Украине. Ранее он считал, что Кремль стремится к переговорам, пока демонстрирует противоположные настроения. В частности, он приказал возобновить поставки оружия Украине. Более того, американский лидер уже признал, что Путин не желает завершать войну, а путь к миру в Украине оказался более тернистым.

Также напомним, что в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг. Соавтор санкционного законопроекта, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100. Теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США, если Трамп вздумает барахтаться и подыгрывать Путину, отклоняя проголосованный документ.