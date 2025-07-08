В ЕС анонсировали "жесточайшие санкции" против России: обещают прищемить Кремлю хвост

Европа координирует свои действия с американскими сенаторами, активизировавшими обсуждение "законопроекта Грэма"

Европейский Союз планирует ввести против России новые санкции, пакет ограничений будет "самым жестким за последние три года". Главный инициатор документа, Франция, считает, что санкции ударят по ключевым источникам российских доходов – в первую очередь по нефтяным.

Об этом сообщает французский телеканал TF1 со ссылкой на выступление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в Ренне. Барро напомнил, что истерические ракетно-дроновые атаки России на украинские города стали ответом российского правителя Владимира Путина на инициативу президента США Дональда Трампа устроить 30-дневное перемирие без условий.

"Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец-то согласился на прекращение огня, поскольку с момента объявления предложения о перемирии удары России по Украине выросли в пять раз. Это не может продолжаться дальше", – сказал он.

Министр заверил, что Европа координирует свои действия с американскими сенаторами, активизировавшими обсуждение "законопроекта Грэма". Новые санкции будут направлены на уничтожение экономических ресурсов России. Ограничения ударят по энергетическому сектору РФ и международным финансовым операциям, осуществляемым Кремлем. Россия должна заплатить за массовые обстрелы гражданской инфраструктуры: Москва, не имея существенных успехов на поле боя, занимается открытым террором.

"Путин больше не продвигается. Он обстреливает жилые кварталы ракетами и дронами, приводя к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мы намерены заставить его уступить", — добавил Барро.

Тем временем Россию ждет еще несколько болезненных ударов. Украина начнет инициировать санкции против стран, покупающих российскую нефть. Киев не устраивает ситуация, когда российский режим спокойно зарабатывает деньги на финансирование войны против украинцев, поэтому Украина станет реагировать соответственно и заставит усилить санкционное давление своих партнеров. При этом российский бюджет предусматривал получение доходов от нефти в 2025 году по цене 69,7 доллара за баррель. Фактически российская нефть уже сейчас стоит 52-55 долларов за баррель.

Также напомним, что в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг. Соавтор санкционного законопроекта, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100. Теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США, если Трамп вздумает барахтаться и подыгрывать Путину, отклоняя проголосованный документ.