Глобальное эмбарго на нефть из России: в The Times объяснили, какое влияние могут оказать санкции Трампа

Если Трамп примет эти санкции, сильнее всех пострадают Китай, Индия и Турция

Если президент США Дональд Трамп поддержит идею сенатора Линдси Грэма касательно санкций против покупателей российских энергоресурсов, это будет равноценно объявлению глобального эмбарго на в первую очередь российскую нефть. Неизвестно, действительно ли Трамп пойдет на столь серьезный шаг.

Об этом сообщает британское издание The Times. Газета напоминает, что санкции Грэма предусматривают пошлины в 500% на товары, экспортируемые в США странами-покупателями российской нефти.

Ранее Трамп уклонялся от жестких санкций против России – он надеялся, что сможет договориться с российским правителем Владимиром Путиным и уговорить его на прекращение войны в Украине. Однако в последнее время риторика Трампа резко изменилась: он очень зол на Путина. Отсюда и "растут ноги" у поддержки законопроекта Грема-Блюменталя, который президент США ранее называл "чрезмерным" и просил "смягчить".

Если Трамп одобрит эти санкции, сильнее всех пострадают Китай, Индия и Турция, покупающие большие объемы нефти из РФ. Фактически это будет глобальное эмбарго на российскую нефть. Также под ударом окажется российский "теневой флот". Впрочем, аналитик Максимилиан Гесс из Института исследований внешней политики сомневается, что Трамп пойдет на этот шаг. Дело в том, что его действия могут спровоцировать резкий рост цен на нефть – до 100 долларов за баррель. Это невыгодно в первую очередь Белому дому.

"Если только Трамп не решит, что угроза со стороны России преобладает экономические потери… то нет", — сказал эксперт изданию.

Как сообщалось, все чаще президент США Дональд Трамп выражает недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и продвижением к миру в Украине. Ранее он считал, что Кремль стремится к переговорам, сейчас же демонстрирует противоположные настроения. В частности, он приказал возобновить поставки оружия Украине. Более того, американский лидер уже признал, что Путин не желает завершать войну, а путь к миру в Украине оказался более тернистым.

Также напомним, что в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг. Соавтор санкционного законопроекта, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100.

Сам Трамп, как сообщают СМИ, уже согласен подписать этот законопроект. Однако Трамп требует внести в документ изменения, которые дадут ему право контролировать наложение санкций.