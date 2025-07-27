За неделю до крайнего срока: США и ЕС избежали торговой войны

Стороны обещали ввести взаимные пошлины с 1 августа

После напряженного периода в отношениях ЕС и США, стороны согласились заключить соглашение. Оно предусматривает введение 15% пошлины на большинство европейских товаров, а также покупку у США энергоносителей на 750 миллиардов долларов и инвестиции в промышленность на 600 миллиардов долларов. Американские товары в большинстве будут попадать в Европу без пошлин.

Об этом рассказал президент США Дональд Трамп во время совместного брифинга после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава Белого дома отметил, что считает эту сделку самой крупной из когда-либо заключенных его страной.

В то же время глава ЕК добавила, что сделка принесет стабильность и предсказуемость рынкам. Она отметила, что американские СПГ и ядерное топливо полностью заменят российские нефть и газ.

"У нас есть торговое соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира, и это важное дело. Это огромное дело. Оно принесёт стабильность. Оно принесёт предсказуемость", — сказала она.

Помимо инвестиций в американскую промышленность на 600 миллиардов, стороны также договорились о закупках крупной партии вооружения, сделанного в США. Трамп не назвал сумму, но отметил, что речь идет о "сотнях миллиардов" долларов.

Глава Белого дома также похвастался тем, что большую партию вооружения закупит НАТО, с которым у него "отличные отношения". Он также допустил, что большая часть техники окажется в Украине, однако добавил, что союзника смогут делать с оружием "все, что захотят".

К настоящему времени Трамп уже добился заключений торговых сделок с Великобританией, Японией, Индонезией и Вьетнамом, однако его администрация не смогла выполнить обещание о "90 сделок за 90 дней".

Как известно, 12 июля Трамп пригрозил ввести против ЕС 30% пошлины с 1 августа, а ЕС сообщил, что готовится ответить зеркально. То есть сделка по сути была достигнута менее чем за неделю до того, как пошлины должны были вступить в силу.

Напомним, что 14 июля Трамп заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине за средства Европы. Известно, что США собираются через НАТО продать вооружение примерно на 10 млрд долларов, а большая часть из этого объема уйдет на нужды ВСУ.