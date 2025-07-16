"Позвоните Путину": Рютте пригрозил Китаю, Индии и Бразилии большими проблемами

России предоставляется 50 дней на достижение мирного соглашения в Украине, напомнил генсек НАТО

Китай, Индия и Бразилия, активно ведущие бизнес с Россией, могут пострадать от вторичных санкций, которые анонсировал президент США Дональд Трамп. У них один выход – заставить российского правителя Владимира Путина согласиться на мирное соглашение и прекращение войны в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters. Рютте напомнил об ультиматуме Трампа, где России предоставляется 50 дней на то, чтобы достичь мирного соглашения в Украине, в противном случае Россия и ее партнеры попадут под вторичные пошлины в размере минимум 100% на все товары.

"Я призываю эти три страны, в частности, если вы живете сейчас в Пекине, или в Дели, или являетесь президентом Бразилии, – вам стоит присмотреться к этому, потому что это может очень сильно ударить по вам. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно заняться мирными переговорами, потому что в противном случае это сильно ударит по Бразилии, Индии и Китаю", – сказал генсек.

Рютте добавил, что Кремлю и Китаю можно даже не надеяться, что в Европе не найдут денег на обеспечение лучшей позиции Украине на мирных переговорах. Речь идет о договоренности с Трампом, то есть США начнут массово отправлять оружие для Украины – не только боеприпасы и средства противовоздушной обороны, но ракеты разной дальности. При этом Рютте не ответил прямо на вопрос, планируется ли поставка в Украину ракет дальнего радиуса действия.

"Это и оборонительное, и наступательное оружие. Так что есть все виды оружия, но мы не обсуждали вчера с президентом все детали. Это действительно прорабатывается сейчас Пентагоном, Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе, вместе с украинцами", – сказал он.

Напомним, что 14 июля Трамп заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине на средства Европы. Известно, что США собираются через НАТО продать вооружение примерно на 10 млрд долларов, большая часть из этого объема уйдет Украине. Кроме того, Россию и страны, которые покупают российские энергоресурсы или оказывают России помощь, ждут огромные тарифы, если Кремль не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Также ранее стало известно, что Трамп впервые за время второй каденции планирует выслать Украине пакет военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда президентских полномочий (PDA), в котором остались миллиарды долларов, полученные Трампом в "наследство" от его предшественника, 46 президента США Джозефа Байдена.