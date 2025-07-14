Будет оружие и санкции: Трамп сделал новое заявление по Украине и пригрозил России

Вашингтон готов к решительным действиям

США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине за счет Европы. Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что Россию ждут огромные тарифы, если она не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Об этом Трамп рассказал во время совместного брифинга с генсеком НАТО в Белом доме. Как сообщает Sky News, американский президент вновь отметил, что очень недоволен действиями России.

По его словам, если Москва не заключит "соглашение" в течение следующих 50 дней, то ей и странам, которые ей помогают, будут грозить пошлины в 100%. Кроме того, он отметил, что вскоре в Украину поступит оружие на миллиарды долларов.

"Это военная техника на миллиарды долларов, которая будет закуплена у США, передана НАТО и быстро доставлена на поле боя", — сказал он. Трамп добавил, что в эти пакеты войдут 17 систем ПВО Patriot, которые будут отправлены "в ближайшие дни".

Американский президент подчеркнул, что очень недоволен действиями Владимира Путина, поскольку после всех "позитивных" разговоров на Украину продолжают падать ракеты и дроны.

"Я разочарован в Путине, потому что думал, что мы заключим соглашение еще два месяца назад <…> Единственная страна, с которой мы пока не смогли договориться, — Россия", — добавил глава Белого дома.

В свою очередь Рютте отметил, что для Украины все это является очень хорошими новостями, а также посоветовал россиянам все же сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Трамп впервые за время второй каденции планирует отправить Украине пакет военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда президентских полномочий (PDA), в котором остались миллиарды долларов, полученные Трампом в "наследство" от его предшественника, 46-го президента США Джозефа Байдена.