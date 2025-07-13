"Трамп имеет кувалду": в США намекнули на "переломный" момент войны России против Украины

Важные объявления будут в ближайшие дни

В войне России против Украины грядет "переломный момент", а в ближайшие дни стоит ждать важных объявлений от США. Там намекают, что они как-то связаны с замороженными российскими активами.

Об этом рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм каналу CBS. По его словам, президент США Дональд Трамп несколько месяцев пытался склонить Владимира Путина к дипломатическому решению, однако "дверь для России скоро закроется".

"Президент Трамп получил в своё распоряжение кувалду, чтобы нанести удар по экономике Путина и по всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину. Китай, Индия и Бразилия покупают у России нефть, нефтепродукты и другие товары. Это деньги, которые Путин использует для ведения войны", — сказал Грэм.

По его словам, в Конгрессе есть законопроект, предлагающий ввести до 500% пошлины для всех стран, которые помогают России вести войну против Украины. Этот документ предлагает Белому дому гибкий инструмент, который позволит наказать всех, кто поддерживает российскую военную машину.

Сенатор также намекнул, что "что-то интересное" произойдет с российскими арестованными активами и связал это с возобновлением поставок вооружения. По его словам, вскоре в Европу пойдет огромное количество оружия, которое принесет пользу Украине.

"Ситуация с вторжением Путина в Украину скоро изменится. Я ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, который поможет Украине защитить себя. Я ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит (возможность вводить, — ред.) тарифы и санкции, которых у него никогда раньше не было. Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа окажет большую поддержку усилиям по оказанию помощи Украине. Путин допустил здесь просчет", — сказал Грэм.

Чиновник также пригрозил странам, которые покупают российскую нефть, отметив, что времена без ответственности "почти прошли". В первую очередь его послание было адресовано Китаю.

Хотя пока непонятно, чем все завершится, но российские пропагандисты новостям не обрадовались.

Ранее стало известно, что Трамп впервые за время второй каденции планирует отправить Украине пакет военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов. Деньги поступят из фонда президентских полномочий (PDA), в котором остались миллиарды долларов, полученные Трампом в "наследство" от его предшественника, 46-го президента США Джозефа Байдена.