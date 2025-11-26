В Польше с украинцев могут брать новую плату: сколько и кого это коснется

Приезжие в Польшу будут платить за каждый день пребывания в стране

Члены партии Polska 2050 зарегистрировали в Сейме Польши законопроект, который предусматривает введение туристического сбора. Авторы предполагают, что каждая гмина (административно-территориальная единица в Польше) в государстве сможет взимать взнос с людей, которые пребывают в Польшу.

Что нужно знать:

Какой размер нового сбора

Кого коснутся новые правила

Где в Польше уже действует налог

Как отмечают инициаторы, новый сбор должен заменить климатический налог, привязанный к экологическим требованиям, таким как наличие чистого воздуха. Действующий климатический налог составляет 3,31 злотых в сутки. Теперь посетители страны должны будут платить 5 злотых в сутки, сообщает inPoland.

Депутаты Polska 2050 передали документ на обработку в Канцелярию Сейма. Теперь должны начаться общественные консультации. Важно отметить, что сбор коснется людей, включая украинцев, которые приезжают в Польшу с целью отдыха, учебы и путешествий.

Проблемы Польши

В каких регионах Польши уже взимают деньги с туристов

Сейчас налог на путешественников действует в тех областях страны, которые соответствуют следующим критериям:

Уровень воздуха имеет низкое загрязнение и электромагнитное излучение;

Экологическая среда имеет следующие параметры: наличие водоемов, культурных зон, высокая концентрация лесов (не менее 80%);

Есть ценные природные ландшафты;

Условия проживания на комфортном уровне.

Из-за этого общины, которые популярны среди путешественников, но не имеют выше перечисленных параметров, не могут собирать налог. Поэтому Polska 2050 отмечает, что лишь небольшое количество муниципалитетов из 2 479 получают деньги в казну с туристов. А большое количество путешественников требует от органов местной власти дополнительные расходы: содержание инфраструктуры, уборку, обеспечение безопасности и т. д.

Стоит отметить, что партия Polska 2050 — это центристское движение, которое имеет 8 из 460 мест в Сейме и 1 место в Сенате Польши. Лидер партии Шимон Головня очень позитивно отзывается об Украине и украинцах. На выборах президента в 2020 году он занял третье место.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше украинских беженцев больше миллиона человек.