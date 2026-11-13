Легендарные конфеты к новогодним праздникам: скидки на "Киев Вечерний" в Roshen достигают 200 грн

Две коробки разного веса продают дешевле, заказ доступен онлайн

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В фирменной сети Roshen конфеты "Киев Вечерний" с отборными орехами продают со скидками 40% и 47%. Для тех, кто готовит сладкие подарки к новогодним праздникам, есть коробки на 352 г и 176 г. Акционные цены действуют до 23 ноября 2026 года.

Сеть фирменных магазинов Roshen предлагает эти сладости в акционном каталоге. Обе коробки отмечены как имеющиеся в наличии и оформлены в темно-синем цвете с новогодней елкой.

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Сколько стоит "Киев Вечерний" со скидкой

Коробка весом 352 г стоит 299,37 грн вместо 498,95 грн. Скидка на нее составляет 40%, а экономия на одной упаковке – 199,58 грн. В каталоге этот вариант также отмечен как "ТОП".

На меньшую коробку весом 176 г действует скидка 47%. Ее цена снизилась с 349,65 грн до 185,31 грн – это на 164,34 грн дешевле первоначальной стоимости. Именно у этого формата скидка в процентах больше, а цена за упаковку ниже.

Если сравнивать одинаковое количество конфет, выгоднее получается большая коробка. Две маленькие упаковки вместе весят те же 352 г, но стоят 370,62 грн. Таким образом, одна большая коробка обойдется на 71,25 грн дешевле, чем две маленькие.

Большая коробка выгоднее по цене конфет, меньшая – по стоимости одного подарка

Как заказать сладкий подарок к праздникам

Конфеты можно приобрести онлайн с доставкой или бесплатным самовывозом из фирменного магазина. Как сообщает Roshen, сеть предлагает доставку курьером до двери и Новой почтой по Украине. Доступные способы получения зависят от города и выбранной продукции.

Для новогоднего подарка сладости можно заказать непосредственно получателю. При оформлении нужно указать его адрес и контакты, а к покупке можно добавить подарочную открытку с собственным текстом поздравления.

"При оформлении заказа оставьте собственное поздравление, и мы подпишем им открытку для вас", – объясняет сеть фирменных магазинов Roshen.

Оплатить покупку на сайте можно банковскими картами Visa или Mastercard, а также через Apple Pay или Google Pay. Для юридических лиц доступна безналичная оплата по счету – такой способ предусмотрен и для заказов сладостей в подарок.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", запасайтесь на Новый год: в Roshen мегападение цен на популярные конфеты – экономия 300 грн.