"Утилизация с пеленок": в России начали продавать "детский "Искандер" и рассмешили сеть (видео)

Игрушка ездит и даже может стрелять

В России начали продавать "детские ракетные комплексы". На детской машинке размещена надпись "Искандер".

Видео с рекламой изделия появилось в соцсетях. Отмечается, что машинка выполнена в виде военной техники и имеет пушку, стреляющую "мягкими ракетами".

Также эта игрушка имеет полный привод и может управляться не только ребенком. Предусмотрен родительский пульт, с которого можно управлять игрушкой дистанционно.

Пользователи соцсетей иронически отреагировали на видео. Многие отметили, что таким образом россияне готовят своих детей к войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о детских игрушках из СССР, которые скорее могли испугать, чем развеселить.