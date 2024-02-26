"Утилизация с пеленок": в России начали продавать "детский "Искандер" и рассмешили сеть (видео)
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Игрушка ездит и даже может стрелять
В России начали продавать "детские ракетные комплексы". На детской машинке размещена надпись "Искандер".
Видео с рекламой изделия появилось в соцсетях. Отмечается, что машинка выполнена в виде военной техники и имеет пушку, стреляющую "мягкими ракетами".
Также эта игрушка имеет полный привод и может управляться не только ребенком. Предусмотрен родительский пульт, с которого можно управлять игрушкой дистанционно.
Пользователи соцсетей иронически отреагировали на видео. Многие отметили, что таким образом россияне готовят своих детей к войне.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о детских игрушках из СССР, которые скорее могли испугать, чем развеселить.