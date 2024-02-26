"Утилізація з пелюшок": у Росії почали продавати "дитячий "Іскандер" і розсмішили мережу (відео)

Іграшка їздить та навіть може стріляти

У Росії почали продавати "дитячі ракетні комплекси". На дитячій машинці розміщено напис "Іскандер".

Відео з рекламою виробу з'явилося у соцмережах. Зазначається, що машинка виконана у вигляді військової техніки та має гармату, яка стріляє "м'якими ракетами".

Також ця іграшка має повний привід та може керуватися не тільки дитиною. Передбачений батьківський пульт, з якого можна керувати іграшкою дистанційно.

Користувачі соцмереж іронічно відреагували на це відео. Багато з них зазначили, що таким чином росіяни готують своїх дітей до війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дитячі іграшки з СРСР, що скоріше могли налякати, ніж розвеселити.