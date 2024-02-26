"Утилізація з пелюшок": у Росії почали продавати "дитячий "Іскандер" і розсмішили мережу (відео)
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Іграшка їздить та навіть може стріляти
У Росії почали продавати "дитячі ракетні комплекси". На дитячій машинці розміщено напис "Іскандер".
Відео з рекламою виробу з'явилося у соцмережах. Зазначається, що машинка виконана у вигляді військової техніки та має гармату, яка стріляє "м'якими ракетами".
Також ця іграшка має повний привід та може керуватися не тільки дитиною. Передбачений батьківський пульт, з якого можна керувати іграшкою дистанційно.
Користувачі соцмереж іронічно відреагували на це відео. Багато з них зазначили, що таким чином росіяни готують своїх дітей до війни.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дитячі іграшки з СРСР, що скоріше могли налякати, ніж розвеселити.