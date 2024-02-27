Уже не тянут даже на страну-бензоколонку: РФ надолго останавливает экспорт бензина

Ограничение не затронет только несколько стран

Россия в ближайшие полгода не будет продавать свой бензин. Его не хватает для обычных россиян.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление премьер-министра РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительством уже был одобрен запрет на экспорт бензина. Он начнет действовать с 1 марта и продлится 6 месяцев.

Он отметил, что это нужно из-за сезонного спроса.

"Такая мера позволит нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, а также во время плановых ремонтов НПЗ", — отметил представитель Новака. Ограничение не затронет страны Евразийского экономического союза, Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

Также сообщается, что для того, чтобы компенсировать рост спроса на бензин правительство страны-агрессора планирует увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Напомним, что в прошлом году РФ уже сталкивалась с проблемами по этому поводу. Цена на топливо для обычных россиян резко ползла вверх, а кроме этого оно было в дефиците. Но даже ограничение экспорта не вернуло тогда цены, а после его возобновления возникла еще одно проблема.