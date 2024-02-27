Вже не тягнуть навіть на країну-бензоколонку: РФ надовго зупиняє експорт бензину

Обмеження не торкнеться лише кількох країн

Росія протягом найближчої половини року не продаватиме свій бензин. Його не вистачає для пересічних росіян.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. За його словами, уряд уже схвалив заборону на експорт бензину. Він почне діяти з 1 березня та триватиме 6 місяців.

Він зазначив, що це потрібно через сезонний попит.

"Такий захід дозволить нівелювати зростання попиту у весняний та літній періоди, а також під час планових ремонтів НПЗ", — зазначив представник Новака. Обмеження не торкнеться країн Євразійського економічного союзу, Південної Осетії, Абхазії, Монголії та Узбекистану.

Також повідомляється, що для того, щоб компенсувати зростання попиту на бензин, уряд країни-агресора планує збільшити норматив продажів дизеля на біржі до 16%.

Нагадаємо, що минулого року РФ вже стикалася з проблемами із цього приводу. Ціна на паливо для звичайних росіян різко повзла нагору, а крім цього воно було в дефіциті. Але навіть обмеження експорту не повернуло тоді ціни, а після його поновлення виникла ще одна проблема.