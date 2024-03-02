Слышны стрельба и взрывы: СМИ сообщили о бое в ингушском городе Карабулак (видео)

Местные жители публикуют видео с перестрелкой

В части города Карабулак в Ингушетии введен режим контртеррористической операции. По данным местных СМИ и соцсетей, там спецназ ФСБ РФ блокировал в одном из домов "боевиков", которые якобы планировали "серию терактов в местах массового скопления людей".

Как сообщает российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на сообщение оперативного штаба региона, контртеррористическая операция проводится в границах четырех улиц. Решение о проведении КТО было принято с 19:30 по местному времени (18:30 по Киеву).

"Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

В оперативных службах РФ уточнили, что основная работа идет на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Отмечается, что силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже, а активная перестрелка, которая велась в районе многоквартирных домов, прекратилась.

В то же время очевидцы в соцсетях сообщили о громких автоматных очередях в черте города. На видео с места событий слышны звуки одиночных взрывов и автоматных очередей. Также видно, как в жилой дом прилетел снаряд.

Местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщили, что спецназ ФСБ РФ блокировал в доме боевиков, которые якобы планировали "серию терактов в местах массового скопления людей". Близкий к силовикам телеграм-канал "Розыск Ингушетия" сообщил, что боевики забаррикадировались в многоквартирном доме по улице Осканова и ведут бой со спецназом.

Ингушетия на карте

Карабулак на карте

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины приняла в целом постановление о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного государства. "За" проголосовали 248 народных избранника.