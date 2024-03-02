Чути стрілянину та вибухи: ЗМІ повідомили про бій в інгушському місті Карабулак (відео)

Місцеві жителі публікують відео з перестрілкою

У частині міста Карабулак в Інгушетії запроваджено режим контртерористичної операції. За даними місцевих ЗМІ та соцмереж, там спецназ ФСБ РФ блокував в одному з будинків "бойовиків", які нібито планували "серію терактів у місцях масового скупчення людей".

Як повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на повідомлення оперативного штабу регіону, контртерористична операція проводиться у межах чотирьох вулиць. Рішення про проведення КТО було ухвалено з 19:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом).

"Обстановка контролюється. Ми звертаємося до громадян з переконливим проханням зберігати спокій, не допускати хаосу та масових заворушень, а також втручання у дії правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

В оперативних службах РФ уточнили, що основна робота проходить на вулиці Осканова в районі багатоквартирних будинків. Зазначається, що силовиками обстрілюється квартира в одному з будинків на цій вулиці, розташована на третьому поверсі, а активна стрілянина, що велася в районі багатоквартирних будинків, припинилася.

Водночас очевидці в соцмережах повідомили про гучні автоматні черги в межах міста. На відео з місця подій чути звуки одиночних вибухів та автоматних черг. Також видно, як по житловму будинку прилетів снаряд.

Місцеві ЗМІ з посиланням на джерело в силових структурах регіону повідомили, що спецназ ФСБ РФ блокував у будинку бойовиків, які нібито планували "серію терактів у місцях масового скупчення людей". Близький до силовиків телеграм-канал "Розшук Інгушетія" повідомив, що бойовики забарикадувалися у багатоквартирному будинку на вулиці Осканова та ведуть бій зі спецназом.

Інгушетія на мапі

Карабулак на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила вцілому постанову про визнання права інгушського народу на створення незалежної суверенної держави. "За" проголосували 248 народних обранців.