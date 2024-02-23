Укр

"Свободу Ингушетии!": Рада проголосовала за болезненное для Кремля постановление

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
Дата публикации
Читати українською
Автор
1392
Председателю Верховной Рады поручено направить постановление всем членам международного сообщества Новость обновлена 23 февраля 2024, 13:10
Председателю Верховной Рады поручено направить постановление всем членам международного сообщества. Фото Судово-юридична газета

Постановление осуждает преступления РФ против ингушей и касается возобновления территориальной целостности Ингушетии

Верховная Рада Украины приняла в целом постановление №10344 о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного государства. "За" проголосовали 248 народных избранника.

Об этом в своем Telegram сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Председателю Верховной Рады поручено послать это постановление всем членам международного сообщества и призвать их принять решение в поддержку ингушского народа.

Гончаренко отметил, что принятое постановление осуждает преступления России против ингушей и касается возобновления территориальной целостности Ингушетии. В частности:

  • признает право ингушского народа на самоопределение и создание независимого суверенного национального государства;
  • осуждает массовую депортацию ингушей в 1944 году, расчленение национальной территории ингушского народа, разрушение ингусской национальной идентичности, массовые убийства ингушей в 1992 году, политические репрессии и другие преступления, совершаемые правящим режимом России с целью геноцидного уничтожения ингушской нации;
  • поддерживает стремление ингушей к восстановлению территориальной целостности ингушского народа и сохранению его национальной идентичности.

"Свободу Ингушетии! Развал российской империи!", – добавил Гончаренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе 2023 года ингушские партизаны Амир Мухаммад и его бойцы записали видеообращение, в котором говорили об освобождении своей земли от российских захватчиков, принесших только бедность и насилие. Также они призвали соотечественников не участвовать в войне в Украине, которую ведет Россия, а создавать очаги движения вооруженного сопротивления оккупантам у себя дома.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Ингушетия #Алексей Гончаренко