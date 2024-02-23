"Свободу Ингушетии!": Рада проголосовала за болезненное для Кремля постановление

Постановление осуждает преступления РФ против ингушей и касается возобновления территориальной целостности Ингушетии

Верховная Рада Украины приняла в целом постановление №10344 о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного государства. "За" проголосовали 248 народных избранника.

Об этом в своем Telegram сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Председателю Верховной Рады поручено послать это постановление всем членам международного сообщества и призвать их принять решение в поддержку ингушского народа.

Гончаренко отметил, что принятое постановление осуждает преступления России против ингушей и касается возобновления территориальной целостности Ингушетии. В частности:

признает право ингушского народа на самоопределение и создание независимого суверенного национального государства;

осуждает массовую депортацию ингушей в 1944 году, расчленение национальной территории ингушского народа, разрушение ингусской национальной идентичности, массовые убийства ингушей в 1992 году, политические репрессии и другие преступления, совершаемые правящим режимом России с целью геноцидного уничтожения ингушской нации;

поддерживает стремление ингушей к восстановлению территориальной целостности ингушского народа и сохранению его национальной идентичности.

"Свободу Ингушетии! Развал российской империи!", – добавил Гончаренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе 2023 года ингушские партизаны Амир Мухаммад и его бойцы записали видеообращение, в котором говорили об освобождении своей земли от российских захватчиков, принесших только бедность и насилие. Также они призвали соотечественников не участвовать в войне в Украине, которую ведет Россия, а создавать очаги движения вооруженного сопротивления оккупантам у себя дома.