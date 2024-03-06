Россиянин хотел сжечь дом генконструктора-оружейника - но не потому, что против войны

Причина поступка удивляет

Житель Москвы забросал коктейлями Молотова дом генерального конструктора КБМ, производящего миномёты, противотанковые орудия, ПЗРК, ОТРК и комплексы активной защиты. Его это якобы заставили сделать мошенники.

Об этом пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что за совершенный поступок россиянин теперь может оказаться за решеткой.

"Всё произошло вчера вечером (5 марта, — Ред.). 28-летний москвич Роман Н. приехал к коттеджу Валерия Кашина в Коломне, кинул бутылку с горючей смесью (не долетела до цели) и попытался сбежать — не сумел. Его задержали соседи пострадавшего. Вскоре приехала полиция и забрала в отделение", — говорится в сообщении.

Москвич рассказал, что в феврале ему поступил звонок, в ходе которого звонивший представился якобы сотрудником Центробанка и стал пугать его несуществующим кредитом на семизначную сумму. Ему пригрозили арестом счетов. После этого мошенники заявили, что спишут весь долг, но если тот выполнит одно требование.

"Если отправишься по указанному адресу (чей там находится дом, преступники не говорили) и устроишь фаер-шоу", — сказали ему "в банке".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что хакеры взломали базу "Альфа-Банка" и опубликовали ее в сети. В ней также было более 13 миллионов данных о юридических лицах.