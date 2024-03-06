"Бандера убил полтора миллиона евреев": Путин выдал очередной перл о лидере ОУН (видео)

Личность лидера ОУН не дает покоя россиянам

Кремлевский диктатор Владимир Путин, который заявил, что Россия создала Бельгию, в очередной раз вспомнил о лидере украинских националистов Степане Бандере и приписал тому убийство полтора миллиона евреев.

Такой поток бреда глава страны-агрессора выдал во время выступления на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе (Краснодар) вечером 6 марта.

"Кто такие бандеровцы? Это последователи некого Бандеры, который во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером. Уничтожал в огромном количестве, миллионами… полтора миллиона евреев уничтожил. Поляков, русских, белорусов, нет числа жертвам", — заявил Путин.

Как известно, официальные лица России, включая и Путина, неоднократно поливали Бандеру грязью во время публичных выступлений, а для российской пропаганды он и вовсе является любимой темой для обсуждения еще с 2014 года. Впрочем, процесс его демонизации начался еще в советское время.

При этом ненависть к Бандере среди россиян настолько сильна, что в ночь на 1 января 2024 года они нанесли ракетный удар по университету во Львовской области, где он когда-то проходил обучение.

Напомним, ранее "Телеграф" говорил с нардепом и экс-руководителем Института национальной памяти Владимиром Вятровичем, который рассказал, почему вокруг Бандеры существует столько мифов.