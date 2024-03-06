В сети списывают очередное странное высказывание Путина на весеннее обострение

Президент России Владимир Путин, который недавно поразил кровожадным заявлением о том, что на Украину нужно было напасть раньше, сделал новое заявление. По его словам, именно Россия приложила руку к тому, чтобы было создано независимое государство Бельгия.

Очередной экскурс в "историю" Путин устроил на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в России с 29 февраля по 7 марта. Молодой парень по имени Матиас родом из Бельгии похвалил Россию, а Путин выдал ему краткую историческую справку.

"Бельгия, как независимое государство, ну вы наверное знаете, появилась на карте мира в значительной степени благодаря России и позиции России", — сказала российский президент.

В сети высмеяли очередное перевирание исторических событий и вспомнили заявление Путина о том, что Украину якобы создал Ленин. Российского президента культурно назвали неучем и малообразованным дураком, но были и некультурные выражения.

Историческая справка: в 1830 году в Бельгии произошла революция и страна получила независимость, выйдя из состава Нидерландского королевства. С тех пор экономика страны стала развиваться бешеными темпами. Кроме того, Бельгия стала первой страной континентальной Европы, где была построена железная дорога в 1835 году.

В 1839 году был подписан Лондонский договор, которым ряд стран гарантировал Бельгии независимость и нейтральный статус. Этот документ подписали представителями Великобритании, Австрии, Франции, Пруссии, России и Королевства Объединенные Нидерланды.

Вероятно, под фразой "независимая Бельгия появилась благодаря РФ", Путин имел в виду просто подписание этого договора.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Путин пытался "зигануть". В сети подметили, что перед фашистским жестом диктатор специально переложил микрофон в другую руку.