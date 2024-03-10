Огонь виден со всего Питера: в Ленинградской области РФ вспыхнул мощнейший пожар (видео)

Известно о двух пострадавших

В России вспыхнул очередной масштабный пожар. На этот раз огнем оказалась объята Ленинградская область.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, инцидент произошел на Волхонском шоссе вблизи аэропорта. Там расположена промзона, где находится множество складских зданий. Дым от пожара поднялся высоко в небо и его уже можно увидеть из разных уголоков города.

Местные МЧСники говорят, что горит складской ангар на площади тысяча квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.

По предварительным данным, уже известно о как минимум двух пострадавших. Они были госпитализированы.

В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники, но пожар до сих пор не удается потушить. Более того, спустя время, пропагандисты из 78.ru заявили, что площадь пожара достигает 2 тыс. м2, однако местные власти эту информацию пока отрицают.

Что стало причиной возгорания, а также то, что находится на складе, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что у оккупантов случились мощные пожары на газопроводе и нефтебазе.