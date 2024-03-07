В Казани горит высшее танковое училище (видео и фото)

В русской Казани горит высшее танковое командное училище. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщают местные паблики. По их данным, горят казармы. Огонь переходит на кровлю.

Пожару присвоен второй ранг вспышки. На месте работают пожарные. Российские СМИ пишут, что вспышка произошла в комнате на 2 этаже казармы высшего танкового командного училища. Предварительно пострадавших нет.

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