Предварительно, возникли проблемы с шасси

Военно-транспортный российский самолет Ан-12 запросил аварийную посадку на аэродроме Хурба в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. Такие инциденты случаются все чаще, причина — западные санкции и отсутствие поставок запчастей.

Об этом сообщают росСМИ. Борт вылетел из Нижневартовска.

Предварительно, у самолета возникли проблемы с шасси.

Известно, что на борту самолета находится 8 человек.

Позже в сети появились кадры приземления Ан-12 на комсомольском аэродроме Хурба. У самолета действительно повреждено переднее шасси — нет одного колеса.

Также стало известно, что борт доставляет детали для самолетов, лаки и краски. Приземление было запланировано примерно на 16:20.

К слову, ранее "Телеграф" писал, что в России массово выходят из строя авиалайнеры. Так, 7 декабря 2023 года в городе Улан-Уде во время взлета загорелся Ту-204 авиакомпании "Аэростар". В результате происшествия никто не пострадал.

России пока удается закрывать потребность в запасных частях из-за контрабанды и воровства. Например, три компании из Молдовы — Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service — за 2022 и 2023 годы, несмотря на санкции, продали России авиационные запчасти на сумму более 15 миллионов долларов. Некоторые из компаний появились только в 2022 году, а владелец двух из них — топ-чиновник авиакомпании Air Moldova Иван Мельников.

Российский режим неоднократно заявлял, что "санкции России только на пользу", а между тем страна продолжает терять свой воздушный пассажирский флот из-за критических поломок авиалайнеров. Самолеты невозможно обслуживать из-за западных санкций, они часто ломаются посреди полета, что ставит под угрозу жизнь как пассажиров, так и экипажа.