Попередньо виникли проблеми з шасі

Військово-транспортний російський літак Ан-12 запросив аварійну посадку на аеродромі Хурба в Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї. Такі інциденти трапляються все частіше, причина — західні санкції та відсутність постачання запчастин.

Про це повідомляють РосЗМІ. Борт вилетів із Нижньовартовська.

Попередньо у літака виникли проблеми з шасі.

Відомо, що на борту літака перебуває 8 людей.

Згодом у мережі з'явилися кадри приземлення Ан-12 на комсомольському аеродромі Хурба. У літака справді пошкоджено переднє шасі — немає одного колеса.

Також стало відомо, що борт доставляє деталі для літаків, лаки та фарби. Приземлення було заплановано приблизно о 16:20.

До речі, раніше "Телеграф" писав, що в Росії масово виходять з ладу авіалайнери. Так, 7 грудня 2023 року в місті Улан-Уді під час зльоту спалахнув Ту-204 авіакомпанії "Аеростар". Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Росії поки що вдається закривати потребу в запасних частинах через контрабанду та крадіжки. Наприклад, три компанії з Молдови — Airrock Solutions, Aerostage Services і Maxjet Service — за 2022 і 2023 роки, незважаючи на санкції, продали Росії авіаційні запчастини на суму понад 15 мільйонів доларів. Деякі з компаній з’явилися лише у 2022 році, а власник двох із них — топ-чиновник авіакомпанії Air Moldova Іван Мельников.

Російський режим неодноразово заявляв, що "санкції Росії лише на користь", а тим часом країна продовжує втрачати свій повітряний пасажирський флот через критичні поломки авіалайнерів. Літаки неможливо обслуговувати через західні санкції, вони часто ламаються посеред польоту, що ставить під загрозу життя як пасажирів, так і екіпажу.