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Неудачно покурили? В Подмосковье произошел мощный пожар, пламя охватило огромную площадь (фото и видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Пламя быстро распространялось
Пламя быстро распространялось. Фото МЧС РФ

По предварительным данным, никто не пострадал

Не успели россияне потушить мощный пожар в Ленинградской области, как у них снова пылает, на этот раз в Подмосковье. Утром в поселке Родники в Раменском городском округе Московской области огонь охватил склад и административное здание, также загорелся контейнер с горюче-смазочным материалом.

Сначала в МЧС России сообщили, что огонь охватил 700 квадратных метров. В здании обвалилась крыша. Позднее пламя распространилось на соседнее административное здание, там площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Кроме того, в МЧС заявили, что разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах. Около 10:30 по киевскому времени в ведомстве сообщили, что пожар локализован, его площадь составила 970 квадратных метров.

По данным росСМИ, предварительная причина масштабного пожара — окурок, который не потушили. Рабочие регулярно курили в ангаре, несмотря на то, что вокруг были емкости с бензином, краской и деревянные изделия. К моменту возгорания внутри находились 8 человек, предварительно, никто не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", ночью и утром 10 марта в России произошло два мощных пожара. На газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области случился взрыв, а после него возгорание, а на территории нефтебазы в Курске утром после атаки БПЛА разгорелся пожар.

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#Пожар #россияя