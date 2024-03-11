Невдало покурили? У Підмосков’ї сталася потужна пожежа, полум’я охопило величезну площу (фото та відео)

За попередніми даними, ніхто не постраждав

Не встигли росіяни загасити потужну пожежу в Ленінградській області, як у них знову палає, цього разу у Підмосков’ї. Вранці у селищі Роднікі в Раменському міському окрузі Московської області вогонь охопив склад та адміністративну будівлю, також спалахнув контейнер із пально-мастильним матеріалом.

Спочатку в МНС Росії повідомили, що вогонь охопив 700 квадратних метрів. У будівлі обвалився дах. Пізніше вогонь поширився на сусідню адміністративну будівлю, там площа пожежі склала 100 квадратних метрів.

Крім того, в МНС заявили, що розгерметизувався контейнер із пально-мастильним матеріалом. Рідина розлилася і спалахнула на 400 квадратних метрах. Близько 10.30 за київським часом у відомстві повідомили, що пожежа локалізована, її площа склала 970 квадратних метрів.

За даними росЗМІ, попередня причина масштабної пожежі — недопалок, який не загасили. Робітники регулярно курили в ангарі, попри те, що довкола були ємності з бензином, фарбою та дерев’яні вироби. На момент загоряння всередині знаходилися 8 осіб, попередньо ніхто не постраждав.

Як повідомляв "Телеграф", вночі та вранці 10 березня в Росії сталося дві потужні пожежі. На газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області стався вибух, а після нього спалах, а на території нафтобази в Курську вранці після атаки БПЛА спалахнула пожежа.