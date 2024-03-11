А Аляску "вернуть" не хотите? В Госдуме РФ хотят "отменить" передачу Крыма УССР, в сети уже смеются

В России депутаты отрабатывают свои зарплаты

Российские чиновники все еще надеются на то, что запоздалая денонсация старых договоров может как-то повлиять на нынешнюю ситуацию в мире, а потому продолжают перетряхивать архивы. На этот раз им не понравился документ о передаче Крыма Украинской ССР от 1954 года.

Как сообщают российские СМИ, соответствующий законопроект был зарегистрирован в госдуме и отправлен на рассмотрение спикеру Вячеславу Володину 11 марта в 18:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

"В Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения передать Крым Украинской Советской Социалистической Республики. Пересмотреть события 1954 года предложили депутат ГД Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков", — говорится в сообщении.

В сети же новость восприняли с юмором.

Как известно, после прихода большевиков и провозглашения СССР крымские татары объявили о создании Крымской народной республики, чтобы восстановить свою государственность, однако в 1918 году советские войска вошли на территорию полуострова, чтобы быть выбитыми оттуда "белыми" в 1920 и вновь вернуться в 1921.

После этого Крым получил статус отдельной ССР и оставался в нем до 1945 года, когда россияне устроили массовую депортацию крымских татар и других народов, а также ликвидировали его автономию. Таким образом полуостров оказался под непосредственным контролем Москвы и оставался там до 1954 года, когда из-за необходимости более эффективно перераспределять ресурсы и сильных культурно-исторических связей его включили в состав Украинской ССР.

Как сообщалось ранее, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал некую операцию на территории полуострова. По его словам, сейчас продолжается подготовка, а мелкие десантные операции можно воспринимать как проверку правильности разведданых.