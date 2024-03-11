Хакеры украли переписку Путина с главой Госдумы: они готовят новые "сюрпризы" после выборов

Российские чиновники нашли еще один способ, как вернуть РФ в Средневековье

Хакеры из "Кибер Сопротивления" слили в Интернет письмо главы Государственной Думы России Владимира Володина диктатору Владимиру Путину. В документе были изложены предложения проводить политику "дезападизации" и расправиться с оппозицией после президентских выборов 17 марта.

Из этого письма становится понятно, что в российском парламенте даже не сомневаются в том, что в Кремле не изменится хозяин. Переписка появилась в Интернете после взлома электронной почты одного из научных сотрудников Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Романа Сейткалиева, сообщает "Центр национального сопротивления".

Путин угрожает Западу ядерным оружием из-за помощи Украине

Переписка Путина и Володина: что говорится в документе

Председатель Госдумы Володин в письме российскому диктатору сообщил о получении предложения от Института научной информации по общественным наукам изменить общественно-политическое устройство в РФ после выборов. Речь о так называемой "дезападизации".

Володин предложил Путину провести "дезападизацию"

Российские чиновники "бредят" даже в документах

Она предполагает усиление роли государства в разных отраслях. Отмечены ключевые моменты:

все сырьевые отрасли должны перейти в собственность государства;

решение вопроса с оппозицией;

усиление цензуры на телевидении, в Интернете;

повышение роли культуры в развитии государства.

Эта "дезападизация" должна стать ответом Западу на санкционное давление и помощь Украине. Поддержку Киева в Москве назвали "угрозой национальной безопасности РФ". Также в документе говорится о необходимости "укрепить Россию перед вызовами будущего".

Интересно, что это письмо было отправлено еще 30 ноября 2023 года. Уже в то время политики были уверены, что Путин не покинет Кремль.

В письме, помимо обращения к Путину, было еще два документа: концепция от директора ИНИОН и статья Пущаева о войне в Украине и "дезападизации". В первой перечислены основные проблемы современного общества, которые вызывают рост социального напряжения: низкие пенсии и зарплаты, высокие цены на продукты, рост трат на войну в Украине, возвращение с фронта травмированных мужчин, повышение пенсионного возраста. Выплескивать агрессию предлагают на Запад.

Пущаев пишет, что даже после окончания войны с Украиной противостояние с западными странами не прекратится. Напротив, оно еще усилится.

Расследователи Inform Napalm проанализировали все три документа. Они сделали вывод, что правительство РФ готовит народ к войне и дальнейшей конфронтации с Западом, в том числе и к войне.

"Фактически это завуалированное признание неизбежности новой мировой войны и расширение экспансии России в страны Балтии и Польшу. Характерно, что недавняя статья немецкого издания Bild уже описывает сценарий нападения России на страны Балтии", — пишет Inform Napalm.

Напомним, что 17 марта состоится последний день президентских выборов в России. Сами политики страны-террористки и западные аналитики не сомневаются, что кровавый диктатор Путин останется в Кремле еще минимум на один срок.

Всего зарегистрировано четыре кандидата. Кроме Путина, на пост президента выдвинули свои кандидатуры либерал Владислав Даванков, Леонид Слуцкий из ЛДПР и коммунист Николай Харитонов.

В преддверие выборов в России активизировались несогласные с переизбранием Путина. Они требуют честного голосования. Антипутинские настроения растут в российских регионах и ярко проявляются на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что одного из оппозиционеров не допустили до участия в выборах президента РФ. Этот политик предлагал провести мирные переговоры с Киевом.