Зажигательный понедельник россиян продолжается: в Ейске вспыхнул мощный пожар (видео)

Густой дым покрыл целый квартал

Понедельник, 11 марта, продолжает быть вспыльчивым для россиян. Так в Ейске Краснодарского края вспыхнул мощный пожар.

Густой и черный дым поднимается высоко в небо. Об этом пишут местные телеграммы и публикуют видео с места событий.

По словам россиян, весь квартал, в котором вспыхнул пожар, поглощает дым. На кадрах социальных сетей видно, что на место инцидента уже прибыли несколько пожарных машин и спасатели.

Отмечается, что пожар разгорелся на улице Советов. Также, по данным телеграмм-каналов, пострадавшие — пожилая женщина, которую забрала карета скорой помощи. Тушение пожара продолжается.

Спасатели ликвидируют пожар

Улица Советов на карте

В комментариях местные жители пишут, что якобы горели жилые дома. Один из них сгорел дотла, но огонь опрокинулся на соседний и, по их словам, поэтому такое мощное задымление накрыло практически целый квартал.

Также местные распространяют фото с места пожара, где видны поврежденные дома.

Что стало причиной возникновения огня, охватившего дома, — неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что осенью в Ейске в жилой многоэтажный дом врезался истребитель-бомбардировщик Военно-космических сил российской федерации Су-34.