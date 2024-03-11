А Аляску "повернути" не хочете? У Держдумі РФ хочуть "скасувати" передачу Криму УРСР, у мережі вже сміються
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У Росії депутати відпрацьовують свої зарплати
Російські чиновники все ще сподіваються на те, що пізня денонсація старих договорів може якось вплинути на нинішню ситуацію у світі, а тому продовжують перетрушувати архіви. Цього разу їм не сподобався документ про передачу Криму Українській РСР від 1954 року.
Як повідомляють російські ЗМІ, відповідний законопроєкт був зареєстрований у держдумі та відправлений на розгляд спікеру В’ячеславу Володіну 11 березня о 18:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
"До Держдуми внесли законопроєкт про визнання недійсним рішення передати Крим Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Переглянути події 1954 року запропонували депутат ГД Костянтин Затулін і сенатор Сергій Цеков", — йдеться у повідомленні.
У мережі ж новину сприйняли з гумором.
Як відомо, після приходу більшовиків до влади та проголошення СРСР кримські татари оголосили про створення Кримської народної республіки, щоб відновити свою державність, однак у 1918 році радянські війська увійшли на територію півострова, щоб бути вибитими звідти "білими" у 1920 і знову повернутися до 1921 року.
Після цього Крим набув статусу окремої РСР і залишався в ньому до 1945 року, коли росіяни влаштували масову депортацію кримських татар та інших народів, а також ліквідували його автономію. Таким чином, півострів опинився під безпосереднім контролем Москви і залишався там до 1954 року, коли через необхідність більш ефективно перерозподіляти ресурси і сильних культурно-історичних зв’язків його включили до складу Української РСР.
Як повідомлялося раніше, глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов анонсував операцію на території півострова. За його словами, наразі триває підготовка, а дрібні десантні операції можна сприймати як перевірку правильності розвідданих.