Доискались золота? В России упал вертолет Ми-8, есть жертвы (карта)

Что стало причиной падения

В России, а именно в Магаданской области упал вертолет Ми-8, на борту которого находились около двадцати человек. В результате авиакатастрофы по меньшей мере один погибший и несколько раненых.

Инцидент произошел в Северо-Эвенском районе у Кварцевой горы. Об этом сообщают РосСМИ. Вертолет летел по маршруту Сопка Кварцова — Омсукчан.

Точно не известно, что именно повлекло за собой падение вертолета. Среди версий, рассматриваемых представителями МЧС РФ, есть техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Сопка Кварцова — Омсукчан.

Также появилась информация, что пилоты Ми-8 сообщили диспетчерам об отказе двигателя на 13 километрах полета. По данным Telegram-канала Mash, вертолет попал в "снежный заряд", в результате чего отказал двигатель.

По данным дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной крушения вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя. В ведомстве уточнили, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района.

Эвенск

На борту судна находились 17 рабочих-вахтовиков и 3 члена экипажа. Упавшие на Ми-8 в Магаданской области рабочие относятся к компании "Полиметалл". РосСМИ пишут, что на днях предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса. Вахтовики летели с месторождения по добыче золота "Сопка Кварцова".

Ранее "Телеграф" писал, что в России разбился военный самолет. Он вспыхнул в воздухе.