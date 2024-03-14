Дошукалися золота? У Росії впав вертоліт Мі-8, є жертви (карта)

За інформацією далекосхідної транспортної прокуратури, причиною аварії вертольота Мі-8 на Колимі могла стати несправність двигуна

В Росії, а саме у Магаданській області впав вертоліт Мі-8, на борту якого було близько двадцяти осіб. Внаслідок авіакатастрофи є щонайменше один загиблий та кілька поранених.

Інцидент стався у Північно-Евенському районі біля Кварцевої гори. Про це повідомляють росЗМІ. Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова — Омсукчан.

Достеменно не відомо, що саме спричинило падіння вертольота. Серед версій, що розглядають представники МНС РФ, є технічна несправність та помилка пілотування.

Сопка Кварцова — Омсукчан

Також з'явилася інформація, що пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. За даними Telegram-каналу Mash, гелікоптер потрапив у "сніговий заряд", внаслідок чого відмовив двигун.

За даними далекосхідної транспортної прокуратури, причиною аварії вертольота Мі-8 на Колимі могла стати несправність двигуна. У відомстві уточнили, що гелікоптер Мі-8 здійснив аварійну посадку за 75 кілометрів від селища міського типу Евенськ Північно-Евенського району.

Евенськ

На борту судна було 17 робочих-вахтовиків та 3 члени екіпажу. Робітники, що впали на Мі-8 у Магаданській області, відносяться до компанії "Поліметал". РосЗМІ пишуть, що днями підприємство оголосило про повне закриття угоди з продажу бізнесу. Вахтовики летіли з родовища з видобутку золота "Сопка Кварцова".

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії розбився військовий літак. Він спалахнув у повітрі.