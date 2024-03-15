Местные власти отчитываются о работе "пе ве о"

В российском Белгороде и области в первый день выборов президента РФ взрывы не утихают с самого утра. Есть погибший и раненый. Повреждение получила также социальная инфраструктура.

Об этом сообщают местные паблики и "губернатор" Геннадий Гладков. Он отчитался о работе ПВО.

В частности, паблики Белгорода в Телеграмме публикуют кадры попадания снарядов в окрестностях города. Люди напуганы происходящим.

Взрывы в Белгороде

Кроме того, во время голосования за президента РФ в Белгороде раздался взрыв. На одном из избирательных участков неизвестные заложили взрывчатку.

На обнародованных кадрах видно, как идет процесс голосования. На избирательном участке, где находятся избиратели, в какой-то момент взрывается. Испуганные люди кричат и разбегаются в панике. По данным РосСМИ, некоторые участки даже пришлось закрыть.

В Минобороны страны-агрессорки успели отчитаться, сообщается, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов. Так называемый "губернатор" Геннадий Гладков подтвердил, что работала ПВО.

"Сбиты 10 воздушных целей на подлете в город. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях", — заявил он.

По предварительным данным, один житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости.

В городе также двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе — у него открыта черепно-мозговая травма. Второй мужчина в момент обстрела находился на территории промышленного предприятия, у потерпевшего осколочные ранения правого глаза.

Как отметил Гладков, разные повреждения обнаружены на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия. В обстреле он традиционно обвинил Украину.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждения обнаружены в двух частных домовладениях, одном хозяйственном сооружении и четырех автомобилях. Также в результате падения обломков вспыхнула сухая трава на площади 1 га", — написал гладков.

Между тем, пока российские власти отчитывались об "успешной работе ПВО", бойцы Российского добровольческого корпуса обратились с срочным заявлением к жителям города Белгород. Там предупредили об обстреле военных объектов.

"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В течение ближайшего часа будет нанесен массированный удар по военным объектам в городе Белгород. Призываем местных жителей немедленно пройти в надежные укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки", — говорится в сообщении.

Напомним, Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса, а также Сибирского батальона, зашедшие 12 марта в Курске и Белгородской области, совместно обратились к своим согражданам. Воины призвали жителей Курщины и Белгородщины покинуть свои дома и эвакуироваться, чтобы не попасть под перекрестный огонь. Уже в течение трех дней продолжаются активные боевые действия. Эти регионы страны-агрессора подвергаются обстрелам, но ожидается, что их станет еще больше.