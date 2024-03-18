Десятки вагонов сошли с рельсов: в России машина влетела в поезд (фото и видео)

Размер ущерба в результате происшествия на данный момент устанавливается.

Утром на железнодорожном перегоне Горелый — Бамовская в Амурской области России легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. В результате происшествия пострадал один человек.

Об этом в понедельник, 18 марта, сообщается в местном Telegram-канале. Отмечается, что с рельсов сошло 20 вагонов.

"Движение на участке приостановлено. По предварительным данным ЗабЖД, локомотивная бригада не пострадала. Виновник происшествия, водитель машины, госпитализирован", — говорится в сообщении.

Авария может повлиять на движение пассажирского поезда сообщением Владивосток — Москва. Ликвидацией последствий будут заниматься восстановительные составы со станций Сковородино, Ерофей Павлович и Могоча.

По факту схода вагонов проверкой занимается Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Как сообщили в ведомстве, размер ущерба в результате происшествия на данный момент устанавливается.

На месте происшествия ведутся проверочные мероприятия. Движение поездов приостановлено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Питере произошел мощный пожар прямо через дорогу от Южной ТЭЦ. Возгорание случилось якобы в складском помещении.