Десятки вагонів зійшли з рейок: у Росії машина влетіла у поїзд (фото та відео)
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Розмір збитків внаслідок пригоди наразі встановлюється
Вранці на залізничному перегоні Горілий — Бамівська в Амурській області Росії легковий автомобіль зіткнувся із вантажним потягом. Внаслідок події постраждала одна людина.
Про це у понеділок, 18 березня, повідомляється у місцевому Telegram-каналі. Зазначається, що з рейок зійшло 20 вагонів.
"Рух на ділянці припинено. За попередніми даними ЗабЖД, локомотивна бригада не постраждала. Винуватця події, водія машини госпіталізовано", — йдеться у повідомленні.
Аварія може вплинути на рух пасажирського поїзда сполученням Владивосток — Москва. Ліквідацією наслідків займатимуться відновлювальні склади зі станцій Сковородине, Єрофій Павлович та Могоча.
За фактом сходження вагонів перевіркою займається Східне міжрегіональне слідче управління транспортом СКР. Як повідомили у відомстві, розмір збитків внаслідок пригоди наразі встановлюється.
На місці події ведуться перевірні заходи. Рух поїздів припинено.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пітері сталася потужна пожежа прямо через дорогу від Південної ТЕЦ. Займання трапилося нібито у складському приміщенні.