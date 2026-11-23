Среди акционных позиций есть мороженое на печенье с какао

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До 24 ноября в "АТБ" на мороженом "Хрещатик" можно сэкономить от 14 до 108,90 грн за штуку – скидка составляет 40%. Самая большая экономия в гривнах – на пломбире весом 750 г: он стоит 161,90 грн вместо 270,80 грн.

Об акционной цене на пломбир жирностью 15% сообщил "Телеграф".

Подробнее об этом читайте в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%"

В каталоге "АТБ" эта же скидка действует еще на пять порционных позиций "Хрещатика".

В каталоге "АТБ" акционные цены указаны за штуку Источник: Телеграф

Сэндвич весом 75 г подешевел с 44,50 до 26,50 грн – на 18 грн. Пломбир в вафельном стаканчике весом 70 г стоит 20,90 грн вместо 34,90 грн, поэтому экономия составляет 14 грн за порцию. Цена одинаковая для всех четырех вариантов: классического, фисташкового, шоколадного и крем-брюле.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезают непроданные новогодние подарки из "АТБ": работник сети раскрыл правду.