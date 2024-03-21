Усі зеки на війні: у Росії починають закривати колонії через непотрібність

Установи буде закрито вже цього року

У Красноярському краї Росії як мінімум дві колонії ухвалили рішення про закриття. Це пов’язано з тим, що засуджені із цих установ вирушили на війну з Україною.

Таку заяву зробив уповноважений з прав людини у регіоні Марк Денисов. Про це пишуть РосЗМІ.

"Разове велике скорочення числа засуджених за умов СВО підштовхнуло декого відрапортувати нагору необхідність закриття пенітенціарних установ Росії у цілях оптимізації, економії. Ці установи будуть закриті вже цього року та в нашому краї. З найвідоміших — це установи в Арейському та Громадську", — сказав Денисов.

За його словами, велике скорочення числа засуджених стали причиною повідомити "вгору" про необхідність закриття колоній з метою економії.

"Ці установи будуть закриті вже цього року і в нашому краї. З найвідоміших — це установи в Арейському та Громадську", — додав Денисов.

У селі Арейське знаходиться виправна колонія №7 для засуджених до суворого режиму. А в селищі Громадськ Уярського району знаходиться виправна колонія № 16, у ній утримуються чоловіки, які відбували покарання раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що взимку 2024 року в російських колоніях вигадали новий спосіб виганяти зеків на фронт. У будинках почали відключати опалення у 35-градусні морози, щоб умови для них стали нестерпними та вони вирушили воювати.