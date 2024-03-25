"Чего еще ждать от живодера": российский клоун Куклачев призвал бомбить Европу, его высмеяли в сети

Заявление артиста вызвало большой резонанс

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье известный российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев выступил громким заявлением. Он призвал бомбить Европу.

Его процитировали российские пропагандистские СМИ. Клоун предлагает "утопить" тех, кто "особенно воображает".

"Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать?", — заявил он.

Стоит отметить, что это заявление Куклачева вызвало большой резонанс в сети. Пользователи соцсетей предположили, что клоун сошел сума. Некоторые же заподозрили его в злоупотреблении спиртными напитками.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в ТЦ "Crocus City Hall" якобы 5 террористов устроили стрельбу, в которой погибли 144 человека. Утром 23 марта сообщили, что полиция РФ остановила автомобиль со стрелками из московского "Крокус Сити", часть из них скрылась. Задержаны четыре гражданина Таджикистана, они якобы пытались пересечь границу с Украиной.