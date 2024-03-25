На Лепса и Шамана рука не поднялась: почему теракт в "Крокусе" произошел на концерте "Пикника", у росСМИ новая теория

Известно уже о 144 погибших

Террористы, расстрелявшие людей в российском концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, могли выбрать своей целью шоу не группу "Пикник". Сообщают, что они с начала месяца не менее 5 раз посещали концерты в "Крокусе".

Об этом пишут росСМИ, опираясь на информацию от источника. Двое из четырех террористов были замечены на концертах Григория Лепса и SHAMANа.

Согласно одной из версий следствия, теракт был запланирован не на 22 марта, он вполне мог состояться 8 или 10-11 марта. В эти дни были запланированы концерты Лепса и SHAMAN соответственно.

Афиша концертов

Устроить стрельбу раньше таджикам помешала, по данным источника, "усиленная охрана зала". Но они не тратили попусту время, ведь более плодотворно готовились к "разогреву" у "Пикника".

Также источник сообщает, что один из террористов, за день до концерта Лепса, пытался узнать у работников ТЦ, что и где находится в здании. Поэтому следствие считает операцию тщательно спланированной.

Отметим, в настоящее время количество погибших в результате теракта в "Крокусе" составляет 144 человека. 97 раненых находятся в больнице.

По данным росСМИ, несмотря на теракт на концерте группы "Пикник", они не отменили свои следующие выступления. Так, 27 марта (всего через 5 дней после стрельбы) планируется концерт в Санкт-Петербурге.

Ранее "Телеграф" писал, что московский суд арестовал обвиняемых в теракте в "Крокусе".