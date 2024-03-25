"Чого ще чекати від живодера": російський клоун Куклачов закликав бомбити Європу, його висміяли в мережі

Заява артиста викликала великий резонанс

Після теракту у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї відомий російський клоун та дресирувальник кішок Юрій Куклачов виступив гучною заявою. Він закликав бомбардувати Європу.

Його процитували російські пропагандистські ЗМІ. Клоун пропонує "втопити" тих, хто "особливо уявляє".

"Нам усім треба зараз зібратися і дати потужну відсіч всієї цієї нечисті, яка зібралася в Європі. Весь західний світ проти нас ополчився. А мусульманський світ, навпаки, за нас. Ми ще жорсткіше повинні з ними розмовляти, не щадити. Вони збираються далекобійні ракети давати? Ті, хто дасть – злочинці. Значить, їх теж треба бомбити. Навіщо чекати?", — заявив він.

Варто зазначити, що ця заява Куклачова викликала великий резонанс у мережі. Користувачі соцмереж припустили, що клоун зійшов на суму. Дехто ж запідозрив його у зловживанні спиртними напоями.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито 5 терористів вчинили стрілянину, в якій загинули 144 особи. Вранці 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила автомобіль зі стрілками з московського "Крокус Сіті", частина з них зникла. Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною.