Укр

Ищут на границе с Украиной: полиция остановила авто со стрелками из московского "Крокус Сити", часть из них сбежала

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Последствия пожара
Последствия пожара. Фото Коллаж

Известно о, как минимум, 83 погибших

Российская полиция в Брянской области, граничащей с Украиной, остановила автомобиль Renault Symbol, на котором могли передвигаться террористы, устроившие стрельбу в "Крокус Сити Холле" под Москвой. Среди десятков жертв теракта трое детей.

Как сообщают росСМИ, по предварительным данным, машину задержали в Навлинском районе, в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Внутри находились четверо граждан Таджикистана:

  • Насридинов Махмадрасул 37 лет.
  • Исмонов Ривожидин 51 год.
  • Сафолзода Шохинджонн 21 год.
  • Назаров Рустам 29 лет.

Отмечается, что после остановки автомобиля, двое находившихся в нем сбежали. Двоих мужчин задержали и допрашивают.

По данным российских пабликов, в Брянской области введён план "Перехват". Сотрудники полиции, которые остановили машину, передали информацию пограничникам. Отмечается, что на границе РФ и Украины в регионе выставили дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших из Renault Symbol не смогли покинуть РФ. Идут их поиски.

На момент публикации новости, известно о, как минимум, 83 погибших в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл". Трое из них — дети.

На информацию, что к теракту могут быть причастны граждане Таджикистана, отреагировали в МИД страны. РосСМИ пишут, что по заявлениям ведомства, они не получали от властей России подтверждения "о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана" к теракту в "Крокус Сити Холле".

Как сообщал "Телеграф", в Соединенных Штатах заявили, что за атакой на концертный зал "Крокус Сити Холл" может стоять стоит одно из подразделений террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) — так называемый "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К). Последние два года представители "Хорасана" сделали критику и угрозы в адрес России главной темой своей пропаганды.

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#Теракт #Россия #Задержание