В российском Орске продолжает "сыпаться" дамба: уже два прорыва, город частично обесточен (видео)

В одном из самых больших районов Орска объявили об эвакуации

Масштабный прорыв дамбы в российском городе Орск ощутимо приобретает характер катастрофы – карма за Каховскую ГЭС работает. В дамбе уже два места прорыва, а часть города оказалась обесточенной из-за затопления и падения мощности.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, район Старый город в Орске решено полностью эвакуировать – там проживает несколько десятков тысяч россиян; на ликвидацию прорыва брошены дополнительные силы.

"У плотины в Орске появилось второе повреждение. В эти минуты для устранения прорывов к месту направлено 33 самосвала с щебнем и 5 фронтальных погрузчиков, в районе ЧС работают 240 спасателей", — сказано в одном из сообщений.

Также город оказался частично обесточен из-за подтопления. В российских каналах публикуют видео подтопленных улиц и эвакуацию жителей района.

Напомним, что в Орске, что в Оренбургской области РФ, прорвало местную плотину. По предварительной информации, инцидент случился на фоне повышения уровня воды в реке Урал, который произошел из-за весенних паводков. Из-за прорыва плотины вероятно придется эвакуировать около 10 тыс. населения.

Примечательно, что сегодня в сети появились уникальные видео подрыва Каховской ГЭС. На нем можно услышать, как оккупанты наслаждаются актом собственного терроризма.