Впечатляющая картина: российский Орск уходит под воду, в регионе введен режим ЧС федерального значения (видео)

Вода продолжает прибывать, ее уровень стремительно растет

Российский Орск продолжает затапливать после прорыва плотины, произошедшего 5 апреля. На следующий день стало известно, что дамбу прорвало сразу в нескольких местах, а уровень воды достиг своего исторического максимума. По состоянию на обед, 7 апреля, ситуация в городе и вокруг критическая — в зоне подтопления более 6 тыс. домов, по последним данным, эвакуировали более 4 тысяч человек.

Об этом, в частности, сообщает российское издание "Медиазона". Отмечается, что ситуация с паводками развивается по самому худшему сценарию.

"Самая сложная ситуация складывается в Орске, где прорвало дамбу в нескольких местах. В городе продолжается эвакуация. Всего в регионе, по последним данным, эвакуировали более 4 тысяч человек, энергоснабжение возбуждено в 8 816 жилых домах", — пишет издание.

Различные российские СМИ публикуют фотографии и видео с места событий. Пишут, что вода продолжает прибывать, ее уровень быстро растет.

Известно, что на место происшествия в субботу вылетел глава российского МЧС Александр Куренков. В воскресенье стало известно, что в регионе введен режим чрезвычайного положения федерального характера. Все из-за критичности ситуации.

Заметим, что чрезвычайная ситуация федерального характера вводится тогда, когда в результате ЧС количество людей, погибших и (или) получивших вред здоровью, составляет более 500 человек или размер материального ущерба составляет более 1,2 млрд рублей.

Согласно последним данным российских СМИ, по меньшей мере, 66 человек пострадали во время наводнения в Орске. Ранее сообщалось о 4 погибших. Обстановку стабилизировать не удается, вода продолжает прибывать.

Также известно, что из-за наводнения остановил свою работу Орский НПЗ. Он является одним из основных нефтеперерабатывающих заводов России.

"Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности", — пишут россияне.

Отмечается, что вода досталась территории, которая находится в нескольких километрах от НПЗ. Кроме того, работа завода невозможна, поскольку в Орске были затоплены железнодорожные пути.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в российскую Орскую прорвало дамбу. Накануне российские чиновники божились, что дамба выдержит все.