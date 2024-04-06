Самый высокий уровень воды за всю историю: российский Орск продолжает затапливать, людей эвакуируют (видео)

Дамба оказалась неспособной сдержать поток воды

В российском Орске (Оренбургская область) произошел повторный прорыв дамбы. Из-за этого вода начала стремительно поступать в город.

Как сообщают российские СМИ, местные власти уже назвали этот паводок самым многоводным за всю историю наблюдений. При этом паводковыми водами в области 153 населенных пункта оказались отрезанными от снабжения.

"После очередного прорыва дамбы в Орске под угрозой затопления находятся поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и Борисоглебская улица", — говорится в сообщении.

При этом, именно на Борисоглебской и произошел прорыв. Тем временем в Никеле объявлена эвакуация, поскольку поселок может попросту уйти под воду.

Согласно отчету правительства области уровень реки Урал может достигнуть критической отметки в ночь на 7 апреля. Отмечается, что дамба рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал — 5,5 м. Сейчас же уровень воды достиг 9,6 м.

Саму дамбу ввели в эксплуатацию в 2010 году, чтобы защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки.

Как сообщалось ранее, в правительстве Оренбургской области заявляли, что в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий, но очевидно, что эти цифры будут расти.