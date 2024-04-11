Республіку Мордовію у Росії вперше атакували дрони : що відомо

Силам ППО нібито вдалося знищити цілі

Безпілотники вперше атакували Республіку Мордовію у Росії. Це сталося у ніч проти четверга, 11 квітня.

Зазначається, що атаку здійснили два дрони. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Інформацію про обстріл надав голова Республіки Мордовія Артем Здунов.

Традиційно своїм колегам, він сказав, що силам ППО вдалося знищити обидві цілі.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, що в ніч на 5 квітня дісталося не лише аеродрому Морозовськ у Ростовській області. СБУ та ГУР провели спільну операцію та атакували Енгельс (Саратовська область) та Єйськ (Краснодарський край РФ), де також розташовані авіабази росіян. Пошкоджено три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, повністю знищено два Су-25і загинули 4 військовослужбовці російської армії.

Пізніше у мережі з’явилися супутникові знімки аеродрому. На знімку видно, що на території аеродрому сталася пожежа.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Росії намагаються захистити аеродроми від ударів України. Окупанти виявили винахідливість і намалювали літак на землі, щоб видати його за справжній, але зганьбилися.