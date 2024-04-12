Воет сирена и объявлена эвакуация: российский Оренбург скоро уйдет под воду (свежие видео)

Мэр города призвал немедленно покинуть дома

В российском Оренбурге, который уходит под воду следом за Орском, началась массовая эвакуация людей из уже затопленных районов. В городе звучит сирена, которая оповещает о начале эвакуационных мероприятий.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что к жителям Оренбурга обратился мэр города Сергей Салмин.

Он призвал жителей ЖК "Гранд-парк", посёлка им. Куйбышева и посёлка Солнечного, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральской, Донгузской, а также районов Авиагородок и Овчинный Городок срочно покинуть их дома и переместиться в безопасные районы.

"Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!" — сказал он.

Вода все быстрее затапливает россиян. И за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см (сейчас 11, 43 м). В последствии даже мост через реку, который ведет к выезду из города, начинают перекрывать.

На видео с города и ближайших населенных пунктов видно, как вода затапливает все больше домов и улиц.

Местные жители российского города пытаются спастись самодельными дамбами.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за наводнения в Орске (Оренбургская область РФ) был большой риск того, что под воду могут уйти несколько городов в этом регионе.