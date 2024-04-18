В России скандал из-за любимого философа Путина: Кремль "не обсуждает", что тот поддерживал Гитлера

Философ открыто называл себя фашистом и приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти в Германии

Президент России Владимир Путин неоднократно называл философа Ивана Ильина, поддерживавшего Гитлера и Муссолини, самым близким ему по духу. Но на фоне создания в его честь школы в России разгорелся скандал.

Кремль не будет становиться частью дискуссии о создании в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) Высшей политической школы имени философа Ивана Ильина, которую возглавил Александр Дугин. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время проекта "Осторожно Media" Ксении Собчак.

"Мы бы не хотели быть частью этой дискуссии. Президент действительно неоднократно цитировал Ильина. Да и, в любом случае, образы Дугина считаем недопустимыми", — сказал Песков.

Заметим, что в РГГУ в июле 2023 появилась высшая политическая школа имени Ивана Ильина. Но в апреле 2024 года студенты университета запустили петицию с требованием переименовать учебно-научный центр, выступив против ее создания. Уже более 17 тысяч человек подписали петицию. Кроме этого, депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов выступил с требованием переименовать школу, он написал соответствующее письмо в РГГУ.

По словам ректора РГГУ Александра Безбородова, студенты, требующие переименовать учебный центр, выступили "в пользу украинских спецслужб"

Однако, по мнению депутата Госдумы от КПРФ Владимира Исакова, министерство образования и прокуратура должны проверить законность создания в РГГУ школы имени Ивана Ильина. По словам депутата, взгляды Ивана Ильина подпадают под статью Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", ведь философ открыто называл себя фашистом, приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти в Германии и одобрял политику Бенито Муссолини в Италии.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинскую "формулу мира" несовместимой с планом Китая и попытался пошутить об упряжке.