В США могут разрешить конфискацию активов России: посол рассказала подробности и указала на важную деталь

Также предлагается ввести новые санкции против россиян

В четверг, 17 апреля, на странице Комитета по правилам Палаты представителей США был обнародован текст четвертого законопроекта, голосование по которому состоится в субботу, 20 апреля. Документ под названием "21st Century Peace through Strength Act" ("Акт о мире через силу в 21 веке"), в частности, касается и Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, законопроектом предусматривается возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

"В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США. Законопроект разработан на основе законопроектов "Reburiding Economic Prosperity and Opportunity Ukrainians Act (REPO for Ukrainians Act), ранее внесенного на рассмотрение Сената (S.200) и Палаты представителей (HR 4175)", — написала посол.

Кроме того, по словам Маркаровой, законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен предоставить Конгрессу отчет, в котором указать:

каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;

каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года, исполнительному указу президента США № 14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ), исполнительному указу президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ) и исполнительному указу президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).

Она также сообщила, что президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица, идентифицированного в вышеупомянутом отчете как такового, против которого введены санкции ЕС или Великобритании и которое отвечает соответствующим вышеуказанным критериям санкционирования в США. Комитет по правилам должен выработать процедуру рассмотрения законопроекта и согласовать его вынесение на всеобщие дебаты. Один из вариантов – выбор процедуры, которая будет совмещать все законопроекты по международной помощи США и этому законопроекту в один пакет.

Напомним, 17 апреля на сайте Палаты представителей Конгресса США появились тексты законопроектов по выделению помощи Украине, Израилю и Тайваню. Как и обещал спикер Майкл Джонсон, они были представлены тремя разными документами.