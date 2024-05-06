Путин нелегитимный: в МИД Украины призвали страны мира не признавать российские "выборы"

Украина напомнила, что Россия нарушила положения ряда международных документов

Украина не будет признавать легитимность "выборов" российского диктатора Владимира Путина. Также она намерена призывать лидеров других стран и международные организации тоже этого не делать.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД. Отмечается, что "инаугурация" Путина должна пройти 7 мая, чем Россия попытается создать иллюзию законности его правления.

В МИД напомнили, что в ходе мартовских "выборов" Россия нарушила целый ряд положений многочисленных международных документов, среди которых Устав Организации Объединенных Наций, Декларация о принципах международного права, Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и еще десятки резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Министерство напоминает, что одним из таковых нарушений является незаконная организация избирательного процесса на временно оккупированных территориях с принудительным привлечением к голосованию миллионов украинских граждан.

"Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали другие страны и международные организации последовать этому примеру и тоже не признавать итоги российских псевдовыборов и легитимность Путина.

Как сообщалось ранее, ряд западных стран уже сообщили, что не отправят своих представителей на "инаугурацию" Путина 7 мая 2024 года.