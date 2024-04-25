Железный занавес все ближе? Главное из резолюции, принятой Европарламентом в отношении Путина и "выборов" в РФ

Депутаты ЕП назвали выборы в России театральным представлением

Так называемые выборы президента в России, состоявшиеся в этом марте и на которых в очередной раз победил Владимир Путин, не должны признаваться ни членами Евросоюза, ни международным сообществом. К такому выводу пришли члены Европарламента. Соответствующую резолюцию было принято сегодня, 25 апреля.

Об этом стало известно из опубликованной на сайте ЕП резолюции. Отмечается, что выборы в РФ были не больше, чем "фарс".

"После так называемых президентских выборов, проведенных Россией 15-17 марта 2024 года, евродепутаты призывают страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты легитимными, поскольку они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины, а в России процесс не был ни свободным, ни справедливым", — говорится в сообщении.

По словам депутатов Европарламента, театральное представление российских властей преследовало единственную цель — создать видимость избирательной легитимности для Владимира Путина, его политики безжалостных внутренних репрессий и, прежде всего, для захватнической войны против Украины.

"Во время этих так называемых выборов не было ни альтернативных кандидатов, ни свободных СМИ, ни независимых наблюдателей, ни политических свобод. Соответственно, так называемые выборы — нелегитимные и недемократические", — говорится в тексте резолюции.

Также, как отмечается в документе, членам ЕП жаль, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с его фиктивным "переизбранием", таким образом отойдя от позиции ЕС. Депутаты призвали членов Евросоюза ограничить отношения с Путиным, кроме тех, которые касаются переговоров по обмену пленными, возвращения детей, депортированных из Украины, или призывов к освобождению политических заключенных.

Примечательно, что при упоминании российского диктатора, в тексте резолюции намеренно не используется термин "президент". За принятие решения проголосовали 493 депутата, 11 были против, 18 воздержались.

Напомним, в марте текущего года в РФ прошли "выборы президента", на которых, ожидаемо, победу одержал Владимир Путин. По российским законам он сможет править страной до 2030 года.